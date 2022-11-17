وفاة شاب اختناقا بالغاز في أم البواقي

توفي شاب يبلغ من العمر 22 سنة يوم أمس الأربعاء، اختناقا بالغاز بمنزله الواقع بالقرية الفلاحية بريش في ولاية أم البواقي.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان لها، بأن وحدتها الثانوية ببريش تدخلت هذا الأربعاء على مستوى القرية الفلاحية ببلدية بريش دائرة عين البيضاء بولاية أم البواقي، من أجل حالة اختناق شاب بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

وأضاف نفس المصدر إن الشاب وجد ميتا حسب ما صرح به الطبيب المناوب اختناقا بالغاز، حيث تم نقل جثته إلى المصلحة المختصة بمستشفى عين البيضاء.