حادث مرور مميت بتمنراست

توفي ثلاثة أشخاص في حادث مرور وقع أمس الإثنين بالطريق الوطني رقم 55 الرابط بين دائرتي سيلت وتين زواتين بولاية تمنراست.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لمصالح الحماية المدنية في بيان، بأن الوحدة الثانوية لسيلت تدخلت هذا الإثنين لأجل حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 55 على بعد 60 كلم من الوحدة، نجم عن اصطدام بين سيارة من نوع تويوتا وشاحنة من نوع رونو "جي. بي. آش.". وأضاف نفس المصدر إن الحادث أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص من جنس ذكر في عين المكان تتراوح أعمارهم ما بين28 و50 سنة حيث تم نقل جثثهم إلى عيادة سيلت.