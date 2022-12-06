إسعاف أربعة مختنقين بالغاز بالخروب وسور الغزلان

أسعفت مصالح الحماية المدنية ليلة البارحة أربعة مختنقين بالغاز ببلدية الخروب في ولاية قسنطينة وسور الغزلان بولاية البويرة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان، بأن إسعافات الوحدة الثانوية بالخروب، تدخلت ليلة البارحة في الساعة العاشرة وثماني دقائق على مستوى عين النحاس ببلدية الخروب لأجل إسعاف ثلاثة ضحايا في بداية اختناق إثر استنشاقهم لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

الضحايا الثلاثة الذين يبلغون من العمر 38 و70 و76 سنة وجدوا وهم يعانون من غثيان وتقيء، بحيث قدمت لهم الإسعافات اللازمة في عين المكان ونقلهم في حالة مستقرة إلى مستشفى محمد بوضياف الخروب.

من جهتها تدخلت إسعافات الحماية المدنية بسور الغزلان ليلة البارحة في حدود الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة على مستو حي 500 مسكن من أجل إسعاف وإنقاذ مختنقة بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، حيث تم اسعاف الضحية وهي شابة تبلغ من العمر 32 سنة ونقلها إلى مستشفى المدينة.

وأضاف نفس المصد إن هذا التدخل يعتبر الثاني من نوعه ببلدية سور الغزلان ليرتفع بذلك العدد إلى 43 حالة تحصيها ولاية البويرة منذ بداية موسم البرد.