أنظار أوروبا على الغاز الجزائري

تتجه أنظار البلدان الأوروبية إلى الجزائر في تأمين احتياجاتها من الطاقة ولاسيما بالنسبة للغاز الطبيعي، استعدادا لفصل شتاء تلوح برودته في الأفق بالنسبة للقارة الأوروبية، في ظل انقطاع الإمدادات الروسية التي دفعتها إلى تقرير تسقيف سعر الغاز القادم من روسيا.

وفي هذا الشأن، قال رئيس الوزراء السلوفيني، روبرت جولوب، إن سلوفينيا تخطط لبناء خط أنابيب يضخ الغاز الجزائري إلى المجر باعتباره أحد أبرز الحلول البديلة التي تستند عليها أوروبا في تغطية احتياجاتها خلال المرحلة المقبلة، لاسيما أن "المجر تعتمد كليا على الغاز الروسي لكنها ليست الوحيدة" وذكر أن النمسا أيضا في وضع مماثل.

وقالت الصحيفة إن سلوفينيا وقعت في نوفمبر الماضي اتفاقا مع الجزائر يقضي باستيراد الغاز الجزائري عبر خطوط الأنابيب الموجودة مسبقا عبر إيطاليا، حيث بلغ حجم الصفقة 300 مليون متر مكعب في السنة وسيسمح للبلاد بخفض وارداتها من الغاز الروسي بمقدار الثلث.

وعلى الرغم من توصل بودابست إلى صفقات مع دول مجاورة لاستيراد الغاز، باستثناء سلوفينيا، فإن حوالي 85 في المائة من احتياجات الغاز المجري تأتي من روسيا، وهي الوضعية التي تتشابه فيها العديد من البلدان في القارة الأوروبية، ولاسيما في المنطقة الشرقية منها، إذ لطالما كانت تعتمد كليا على الغاز الروسي في تغطية احتياجاتها الطاقوية الأساسية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم في أكتوبر الماضي الحزمة الثامنة من العقوبات ضد موسكو، التي تضمنت أساسا تشريعيا لتحديد سقف سعر شحنات النفط الروسي البحرية إلى دولة ثالثة، من المنتظر أن ينطلق تطبيقها اعتبارا من 5 فيفري 2023، كما سيضع الاتحاد الأوروبي حدا أقصى لسعر المنتجات المكررة الروسية أيضا، ما يجعل الدول الأوروبية في وضع حرج في انتظار ما ستقرره موسكو في إطار تعاملها مع القرار الأخير.