هل سينطلق مشروع ميناء الوسط الجزائري الصيني؟

منذ إعلان الرئيس الصيني شي جي بينغ عن مبادرة الحزام والطريق، التحقت الجزائر بهذه المبادرة ووقعت مذّكرات تفاهم واتفاقيات شراكة مع الصين، لكنها ظلت محل تجاذبات كبيرة، خاصة بين عامي 2018 و2020، غير أن الرئيس عبد المجيد تبون أظهر اهتماما بمشروع المبادرة، وأمر الحكومة بمتابعة تحضيراته التقنية في مجلس الوزراء.

وفي إطار مشروع طريق الحرير الجديد، شرعت الصين منذ 2016 بمبادرة مشاريع لموانئ حيوية على طول منطقة شمال إفريقيا، أهمّها ميناء الحمدانية بمنطقة شرشال غربي الجزائر العاصمة، وهو الميناء الذّي يراه الصينيون حيويا جدّا لتصدير سلعهم نحو الضفة الشمالية للبحر المتوسط، ودول عمق إفريقيا، وهو بمثابة مركز توزيع أساسي للبحر المتوسط بقدرة 6.5 مليون حاوية و30 مليون طن من البضائع الضخمة سنويا.

رغم تسليم الدراسات وانقضاء الآجال المتعلقة بالخبرة التكميلية منذ عدة أشهر، تأخر انطلاق الأشغال بهذا المشروع الاستراتيجي، سواء أشغال الرصيف المينائي والمنشآت الملحقة به، أو مشاريع الطرقات والسكك الحديدية التي تربط الميناء بالطريق السيار شمال جنوب، وبمختلف الموانئ الجافة التي حُددت عبر الهضاب العليا وولايات الجنوب.

ويرى البعض أن توقيع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، ورئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية خو ليفانغ، أول أمس على الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، قبيل انعقاد الدورة الأولى للقمة العربية الصينية، دلالة على أن القيادة السياسية في الجزائر تكون قد تحدّت الضغوط الغربية، ووقعت على مسار جديد في العلاقات الدولية من شأنه إحداث تغيير كبير في طبيعة علاقات القوة بالمنطقة، خاصة إذا ما نجحت الجزائر في إطلاق المشروع ميدانيا، بعدما سادت في الأشهر الأخيرة حالة من الترقب والشكوك حول إمكانية إنجازه.

بالموازاة مع حالة الترقب وتكتم الجهاز التنفيذي المركزي والمحلي حول توقيت انطلاق الأشغال، وتنامي الشائعات حول تخلي الحكومة عن المشروع، تمسك الشريك الصيني بالمشروع، وقام الرئيس شي جين بينغ بكتابة رسالة تهنئة إلى الرئيس تبون بمناسبة ستينية الاستقلال الصائفة الماضية، أشار فيها إلى ضرورة "دفع الاتصال والتعاون الثنائيين في جميع المجالات، ضمن إطار عمل مبادرة الحزام والطريق من أجل منفعة الدولتين وشعبيهما".