CAN2025: le ministre des sports commente les déclarations de Derradji

Le ministre de la jeunesse et des sports, AbderrezakSebgag, a déclaré que ce que les propos du commentateur algérien Hafid Derradji concernant l’accueil par l’Algérie de la CAN 2025 serait pris en considération.

Il a ajouté que "ce qu’a dit Derradji est positif qui nous pousse à plus de préparation. Mais les aspects officiels sont autre chose, et c’est pourquoi aucune décision n’a encore été prise, parce que cela nécessite une réunion du bureau exécutif, nous pouvons dire qu’il y a des lobbie, s,et c’est normal, c’est de bonne guerre, tout le monde veut gagner l’organisation. On attend beaucoup de nous aussi. Toute personne peut offrir un plus au poste qui est le sien, au bénéfice de l’Algérie ».