بنك الجزائر يكشف عن احتياطي الصرف

كشف محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب، اليوم الإثنين، عن احتياطي الصرف الجزائري الذي يفوق 60 مليار دولار.

وأكد صلاح الدين طالب خلال كلمة له بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستون لتأسيس بنك الجزائر، على ارتفاع احتياطي الصرف الجزائري إلى 60 مليار دولارـ أي ما يقارب تسيير سنة ونصف من استيراد السلع والخدمات.

وأوضح طالب أن بنك الجزائر أطلق في جويلية 2021 البرنامج الخاص بإعادة التمويل بقيمة 2100 مليار دينار لصالح البنوك بغرض توفير المزيد من السيولة المالية لدعم النشاط الاقتصادي في البلاد، مشددا على رفع تحدي التحكم في التضخم كظاهرة عالمية سنة 2022، بتركيزه على استعمال سياسة نقدية براغماتية وبالخصوص سعر الصرف كأداة للتقليل من حدة التضخم المستورد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.