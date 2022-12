Plafonnement des prix du pétrole : Réaction de Poutine

Le président russe Poutine a interdit les exportations du pétrole vers les pays qui plafonnent les prix du brut russe

Il a, en effet, signé ce mardi un décret interdisant les exportations de pétrole à partir du 1er février 2023 vers les pays qui imposent un plafond aux prix du pétrole brut russe.

Cette mesure, qui est une réponse au plafond de 60 dollars par baril imposé au brut russe par l'Union européenne, le G7 et l'Australie, en raison de la campagne militaire de la Russie en Ukraine, s'appliquera jusqu'au 1er juillet.

La semaine dernière, Poutine a qualifié le plafonnement des prix d'"atavisme colonial", tout en niant que la Russie perde de l'argent à cause de cette mesure.

Auparavant, la Russie avait prévenu qu'elle pourrait réduire son extraction de pétrole de 5 à 6 % au début de l'année prochaine. "Nous sommes prêts à réduire partiellement l'extraction. Au début de l'année prochaine, notre réduction pourrait se situer entre 500 000 et 700 000 barils par jour", a déclaré le vice-premier ministre russe Alexandr Novak à la télévision d'État.