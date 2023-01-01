والي غليزان يحل المجلس البلدي لمرجة سيدي عابد

قرر والي غليزان لكحل عياط عبد السلام، حل المجلس البلدي لمرجة سيدي عابد بعد القرار الصادر في 22 ديسمبر، وهذا بعد الانسداد الذي عرفه ذات المجلس منذ شهر سبتمبر الفارط، والصراع القائم بين رئيس البلدية أحمد بوحلوفات، وأعضائه الست المنتمين لحركة البناء، وبين الأعضاء السبع الآخرين المنتمون للأرندي، الذين رفضوا التصديق على المداولات، مما أثر سلبا على البلدية وهذا بتعطيل مصالح المواطنين، والتنمية بالبلدية ككل.

وحسب مصادر "الخبر" أن الوالي أوكل تسيير مهام البلدية لساكت بلعباس موظف بدائرة وادي أرهيو كمتصرف إداري.