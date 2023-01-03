كوكايين في منزل ملكة جمال شمال إفريقيا السابقة

تواجه ملكة جمال شمال إفريقيا السابقة، وحيدة قروح، قضية من العيار الثقيل بعد اقتحام منزلها بنواحي غرب الجزائر العاصمة، بحر الأسبوع الماضي، والعثور على كمية كبيرة من مخدر الكوكايين ومبالغ مالية ضخمة بالعملة الوطنية والأجنبية.

وتخضع وحيدة قروج، التي تعتبر صانعة محتوى وواحدة من أهم المؤثرات بمواقع التواصل الاجتماعي، للتحقيق من قبل المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، بعد وضعها رهن الحبس المؤقت رفقة رضيعها البالغ من العمر حوالي سبعة أشهر.

وحسب مصادر"الخبر"، فإن زوج وحيدة قروج، مسبوق قضائيا، وكان خارج المنزل لحظة اقتحام قوات الأمن له، وبعد معرفته باعتقال زوجته فرّ هاربًا إلى وجهة غير معلومة. كما يجري البحث عن عدد من أصدقائه الذين سيكشف التحقيق عن هويتهم خلال الأيام القليلة المقبلة، ولا يستبعد تورطهم في القضية.

وقد انتقل صدى خبر إلقاء القبض على وحيدة قروج إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليلة رأس السنة، حيث تفاعل رواد فايسبوك وأنستغرام بشكل لافت مع قضية ملكة جمال شمال إفريقيا السابقة.

من هي وحيدة قروج؟

عرفت وحيدة قروج أضواء الشهرة على منصات عروض الأزياء وهي في السادسة عشر من عمرها، وبعد تجارب مع أشهر مصممي الأزياء في الجزائر ومشاركات في أعمال تلفزيونية، خاضت من خلالها مجال التمثيل، قررت وحيدة أن يكون هدفها الأكبر نشر ثقافة بلادها من خلال الترويج للتراث واللباس التقليدي الجزائري.

كما سبق وشاركت في مسابقة ملكة جمال العرب في 2018، كما وضعت خبرتها في مجال الأزياء والمشاركة في مسابقة ملكة جمال التراث العالمي، توجت خلالها بملكة جمال التراث الإفريقي لسنة 2019، بعد منافسة قوية مع 53 متسابقة من مختلف دول العالم وكانت العربية والمسلمة الوحيدة في المنافسات، ما جعلها تكسب شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، علما أنها تملك منصة رسمية لها عبر أنستغرام الشهير التي تقوم من خلاله بمشاركة متابعيها أخبارها الشخصية وحياتها اليومية.

وأقامت وحيدة قروج مهرجانا شهر نوفمبر2022، جمع مهتمين بالزي التقليدي الجزائري، وعرفت التظاهرة حضور دبلوماسيين وممثلي سفارات عدة دول، وفنانين ومؤثرين، كما كانت بصدد التحضير لتظاهرة مماثلة بمناسبة رأس السنة الأمازيغية المصادف لـ 12 جانفي من كل سنة.

العقوبة تتراوح بين 10 سنوات والمؤبد

من الجانب القانوني، تخضع العقوبة في مثل هذا النوع من القضايا، حسب المحامي صالح عبد الرحمان، إلى الأمر رقم 04-18، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين.

"فإذا كانت الأفعال المرتكبة تدخل ضمن جماعة إجرامية منظمة، هنا تكيف القضية على أساس جناية، والعقوبة في هذه الحالة تصل إلى المؤبد حسب ما تنص عليه المادة 17 من نفس الأمر، أما إذا كان العمل فرديا، فإن القضية تكيف على أساس جنحة طبقا للمادة 13، والعقوبة يمكن أن تصل إلى 10 سنوات حبسا نافذة.