غليزان:اختناق 4 أشخاص بالغاز من عائلة واحدة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة جديوية في غليزان بغية إنقاذ عائلة اختنق أفرادها الأربع بغاز أحادي أكسيد الكربون،داخل مسكن بعمارة بحي لزرق محمد بلدية جديوية،وهذا بسبب استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء الموجود بالمطبخ أثناء استحمام أحد أفراد العائلة.

وما لوحظ من قبل النجدة المتدخلة،هو إهمال العائلة لإجراءات السلامة،والوقاية،حيث تبين أن سخان الماء غير موصول بأنبوب لتسريب الغازات المحترقة،وكل منافذ التهوية مغلقة بسبب برودة الطقس خلال الفترة الصباحية.الضحايا الذين تم إجلاؤهم إلى العيادة هم ذكران 72،و35 سنة،وأنثيان (54،و27 سنة).