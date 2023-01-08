وفاة أربعة أشخاص في حوادث مرور

توفي أربعة أشخاص وأصيب اثنان آخران في ثلاثة حوادث مرور وقعت ليلة البارحة بولايات النعامة وسطيف وعين تيموشنت. و

أوضحت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية بأن وحدتها الثانوية بمكمن بن عمار مدعومة بوحدة المشرية تدخلت ليلة البارحة في حدود الساعة السابعة وثمان وعشرين دقيقة (19:28) لأجل حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 22 على بعد 25 كلم اتجاه مدينة المشرية، نجم عن اصطدام سيارة سياحية من نوع تويوتا ياريس بشاحنة ذات صهريج محملة بمادة المازوت.

وقد خلف الحادث وفاة شخص يبلع من العمر 35 سنة في عين المكان، تم نقله لمصلحة حفظ الجثث بالقطاع الصحي بمكمن بن عمار.وإصابة آخر يبلغ من العمر 47 سنة بجروح متعددة وفي حالة صدمة وبولاية سطيف تدخلت وحدات الحماية المدنية على الساعة السابعة وتسع وعشرين دقيقة (19:29)، على إثر حادث انحراف تبعه انقلاب سيارة بالطريق البلدي رقم 581 الرابط بين تيملوكة وعين أرنات خلف وفاة شخصين في مكان الحادث وإصابة آخر بجروح تم إسعافه ثم نقله للمستشفى المحلي.

من جهتها تدخلت إسعافات الحماية المدنية لعين تيموشنت من أجل حادث مرور بالطريق الولائي رقم 67 الرابط بين بلديتي تارقة وعين تموشنت، نجم عن اصطدام بين سيارة ودراجة نارية خلف وفاة ضحية وفاة شاب يبلغ من العمر 22 سنة في عين المكان.