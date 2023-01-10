بعض تفاصيل عقد بلماضي الجديد

رغم إخفاق "الكان" ونكسة المونديال، احتفظ الناخب الوطني جمال بلماضي، من خلال ملحق تجديد عقده مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم الذي سيمتد إلى غاية نهاية عام 2026، بنفس الامتيازات التي حظي بها بمناسبة تجديد عقده للمرة الأولى في 2019 بمناسبة التتويج بكأس إفريقيا للأمم بمصر.

وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول لـ"الخبر"، بأن جمال بلماضي احتفظ بنفس الراتب الشهري المقدّر بـ208 ألف أورو شهريا، على غرار الامتيازات الأخرى الخاصة بالمِنح، منها الحصول على ما يعادل 400 أورو يوميا عن كل يوم خلال أيام المعسكرات التحضيرية والمنافسات التي يحضرها.

وأوضح المصدر ذاته أن رئيس "الفاف"، جهيد زفيزف، حدّد لبلماضي هدف الوصول إلى المربع الذهبي في دورة كأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار ونهائي دورة 2025، مع ضمان التأهل لمونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على أن يكون بإمكان "الفاف"، في حال الفشل في تحقيق الأهداف المسطرة، فسخ عقد المدرب الوطني، وهي الخطوة التي لم تقدِم عليها "الفاف"، بعد فشل بلماضي في تحقيق هدف التأهل لمونديال قطر 2022، حيث كان ممكنا إنهاء علاقة العمل في اليوم الموالي لنكسة 29 مارس الماضي والخسارة أمام الكاميرون بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة، دون تقديم أدنى تعويضات للمدرب الوطني وأعضاء طاقمه.

يذكر أن جمال بلماضي تحصل على دعوة رسمية من "الفاف" لحضور حفل افتتاح "الشان" يوم الجمعة المقبل، وطلبت الاتحادية منه رفقة عدد من نجوم المنتخب عبر المكلف بالإعلام، المساهمة في دعم تشكيلة المدرب مجيد بوقرة، تحسبا لهذه المنافسة، عبر تسجيل فيديو خاص يُنشر لاحقا عبر الموقع الرسمي لـ"الفاف".