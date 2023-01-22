هذه هي الوكالات المنظمة للحج موسم 2023

كشف الديوان الوطني للحج والعمرة، مساء الأحد، عن القائمة النهائية لوكالات السياحة والأسفار المؤهلة لتنظيم الحج لموسم 1444هـ / 2023م.

ونُشر في الصفحة الرسمية للديوان قائمة تضم 43 وكالة من مختلف ولايات الوطن، بالإضافة إلى كل من مؤسسة سياحة وأسفار الجزائر وكذا مؤسسة الديوان الوطني للسياحة.

وحسب البيان، فإنه:" بمقتضى القرار الوزاري رقم 07 المؤرخ في 22 جانفي سنة 2023م، الموافق لـ 29 جمادى الثانية عام 1444 هـ يحدد القائمة النهائية لوكالات السياحة والأسفار المؤهلة لتنظيم عملية الحج لموسم 1444هـ / 2023م".

الوكالات وزعت على مطارات الإقلاع حسب ماهو موضح في الصور :