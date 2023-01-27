إضراب مفاجئ لعمال البريد

دخل عدد من عمال مكاتب البريد على المستوى الوطني صباح اليوم في إضراب مفاجئ ما خلف مشاكل مع الزبائن وطوابير للراغبين في سحب أموالهم.

وحسب بيان المضربين فإن مطالب العمال تتضمن الزيادة في أجور جميع عمال البريد، تطبيق وعود الإدارة حول تمكين كل عامل من يومين راحة، المساواة ورفع قيمة منحة المردودية الفردية والجماعية، الزيادة في منحة الأرباح السنوية لجميع عمال البريد وصب منحة "كوفيد-19".

كما دعا المحتجون الذين أعلنوا عن إضراب مفتوح إلى حرية العمل النقابي مع إنشاء نقابة كما هو منصوص عليه في الدستور.

من جهته، تساءل رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، عن حق المواطن في الإشعار بالإضراب، بعدما تفاجأ الزبائن بإضراب في بداية أسبوع وبيوم سبت حيث أن غالبية المواطنين يقومون بعملياتهم المصرفية في هذا اليوم لتفرغهم.

وأضاف ذات المتحدث: "من حق كل موظف المطالبة بحقوقه ولكن دون هشم حقوق الآخرين".