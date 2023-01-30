حوادث الاختناق بالغاز .. وزارة التجارة تتحرك



أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق على أشغال اجتماع تنسيقي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 24 جانفي 2023 للحد من حوادث الاختناق بغاز احادي اكسيد الكربون.

وحسب بيان للوزارة، تم الاجتماع بحضور القطاعات الوزارية المعنية المكلفة بالملف، على غرار وزارة الدفاع الوطني، الداخلية، الطاقة والمناجم، الصناعة والصحة وبحضور ممثلي شركة سونلغاز، وذلك لدراسة السبل الكفيلة والآليات الناجعة للشروع في التجسيد الفوري لقرارات مجلس الوزراء، سيما ما تعلق منها بتعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 نوفمبر 2020 المتضمن النظام التقني لأجهزة الكشف عن غاز احادي اكسيد الكربون، وكذا اعداد قانون جديد للتكفل بتنظيم كل الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع ويجسد تعليمات رئيس الجمهورية المسداة في هذا الشأن.