ما هو الفرق بين Outlook و Gmail؟

يعد كل من Outlook وGmail المزودين الأساسيين والأكثر استخداماً في خدمة البريد الإلكتروني ولكن بتنسيقات مختلفة تماماً.



يتمثل الاختلاف الأكبر بين الاثنين في أن Outlook هو عميل بريد إلكتروني، بينما Gmail هو بريد ويب بشكل أساسي، ما يعني أنه يمكن الوصول إليه عبر متصفحات الويب والتطبيقات فقط.



عميل البريد الإلكتروني هو برنامج يقوم بتنزيل رسائل البريد الإلكتروني من الخادم إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك لقراءة الرسائل والرد عليها، ما يعني أنه يمكنك مراجعة رسائل البريد الإلكتروني دون الوصول إلى الإنترنت.



حيث إن بريد الويب عبارة عن واجهة يتم توفيرها بواسطة مجال مخصص أو مزود خدمة الإنترنت (ISP) حيث يتم الوصول إلى جميع الأجزاء من خلال المستعرض.



عند مقارنة Gmail مقابل Outlook، هناك العديد من أوجه التشابه بين هذين المنتجين.



وما لم تستخدم كليهما للتعرف على ما يقدمه كل منهما، فقد يكون من الصعب تحديد الاختلافات المهمة بينهما، وبالتالي قد يكون من الصعب معرفة أيهما مناسب لك.



خدمة بريد Outlook



يعتبر Outlook عميل بريد إلكتروني وخدمة بريد ويب تديرها Microsoft، وهو حالياً جزء من مجموعة Microsoft 365.



يتيح لك إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها، ولكنه مفيد أيضاً في السماح لك بإدارة التقويم الخاص بك لجدولة الاجتماعات أو المواعيد.



يتيح لك Outlook أيضاً مشاركة الملفات من السحابة أو خوادم الملفات البعيدة الأخرى، بحيث يكون لدى جميع المستخدمين أحدث إصدار، وهو متاح كتطبيق سطح مكتب ومتصفح ويب.

خدمة بريد Gmail



يعتبر Gmail خدمة بريد ويب تديرها Google، كما أنه متصل ببعض برامج Google الأخرى، مثل تقويم Google وDrive وMeet والصور والدردشة.



كما أنه مرتبط بنفس الاتصال مثل خدمات G Suite مثل المستندات وجداول البيانات والنماذج، ومع ذلك، فهو متاح فقط كخدمة متصفح ويب وليس لديه عميل مخصص.



عدد الحسابات والاتصال بالإنترنت



يسمح لك Outlook بإنشاء ما يصل إلى 20 حساب بريد إلكتروني، بينما لا يحد Gmail من عدد الحسابات التي يمكنك إنشاؤها.



نظراً لأن Gmail عبارة عن خدمة بريد ويب، فكل ما تحتاجه للوصول إلى بريدك الإلكتروني هو الاتصال بالإنترنت.



إذا كنت لا تستطيع دائماً الاعتماد على الإنترنت، فإن Outlook يقدم عميل بريد إلكتروني، ما يعني أنك ستتمكن من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني حتى دون اتصال.



إذا كنت بحاجة إلى إدارة حسابات بريد إلكتروني متعددة لنفسك أو لعملاء والوصول إلى هذا البريد الإلكتروني في أي مكان باستخدام اتصال إنترنت بسيط، فقد يكون Gmail هو الخيار الأفضل.

التنظيم والأمان



يتوفر خيار وضع علامة على العناصر للمتابعة أو تمييزها على أنها مهمة، وتأجيل رسائل البريد الإلكتروني لتظهر في أعلى صندوق الوارد الخاص بك في تاريخ ووقت لاحق، وإضافة تصنيفات إلى العناصر من كلا الموفرين.



بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك Outlook تثبيت رسائل البريد الإلكتروني في الجزء العلوي من صندوق الوارد الخاص بك، بينما يتيح لك Gmail تمييز العناصر المفضلة بنجمة.



وتقوم كلتا الخدمتين بعمل جيد في حماية معلوماتك من المتسللين، لكن أحد مكاسب Outlook هو أنه يحتوي على ميزة تسمح لك بحماية مجلداتك بكلمة مرور لمزيد من الأمان.

الاستخدام من الموبايل



يحتوي Outlook على قسمين لتنظيم البريد الإلكتروني، ما يعني أن الخوارزمية تدفع أهم رسائل البريد الإلكتروني إلى علامة التبويب "المركزة"، في المقابل، توجد رسائل البريد الإلكتروني الأقل أهمية في علامة التبويب "أخرى".



من ناحية أخرى يفرز Gmail بريد الويب الوارد على أنه أساسي، واجتماعي، وعروض ترويجية، وتحديثات، حيث يتم تعيين رسائل البريد الإلكتروني افتراضياً إلى البريد الرئيسي ما لم يكتشف Gmail أنه متعلق بالوسائط الاجتماعية أو إعلان أو تحديث.



ومع وجود الكثير من الأشخاص الذين يعملون من هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية، يعد تطبيق الهاتف المحمول الجيد أمراً مهماً، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص العديد من الإعدادات في كلا التطبيقين لتناسب عاداتك واحتياجاتك.

مساحة التخزين



يمنح كل من Outlook وGmail المستخدمين نفس القدر من السعة التخزينية المجانية: 15 غيغابايت.



إذا كنت تستخدم هذه السعة التخزينية لرسائل البريد الإلكتروني فقط، فيمكن أن تستوعب حوالي 3 ملايين منها.



والخبر السار لمستخدمي Outlook هو أن سعة 15 غيغابايت مخصصة لعميل البريد الإلكتروني، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتغلب على هذا القدر من المساحة.



الأخبار السيئة لمستخدمي Gmail هي أنه تتم مشاركة 15 غيغابايت مع برامج Google الأخرى، مثل Drive والصور، ما يعني أنك إذا كنت تستخدم Google لإيواء الكثير من المستندات أو الصور، فمن المرجح أن تنفد سعة التخزين لديك في وقت أقرب بكثير.