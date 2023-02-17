الشيخ صبري يدعو للرباط في الأقصى

دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إلى اغتنام هذه الأيام بمزيد من الرباط في المسجد المبارك، مؤكدا أن شد الرحال إليه من أعظم الأعمال. وأوضح الشيخ صبري في تصريحات صحفية أن أهل بيت المقدس متجذرون في المدينة، وهم على الوعد والعهد، مشددا على ضرورة حماية الأسرى والمسرى بوجه اعتداءات الاحتلال المتصاعدة.



وانطلقت دعوات مقدسية لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج، أول أمس، في باحات المسجد الأقصى، مع أهمية تكثيف الرباط فيه، لإفشال مخططات المستوطنين وأطماعهم التهويدية. وتنغص قوات الاحتلال احتفالات المقدسيين بالمناسبات الدينية كل عام، عبر تعزيز الانتشار العسكري في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة ومنطقة باب العامود. ويزيد الاحتلال من تضييقه على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، ويمنع التجمع على مدرجات باب العامود وفي ساحاته، وهي المنطقة التي اعتاد المقدسيون على إقامة احتفالاتهم بالمناسبات الدينية فيها.



