Démantèlement d’un réseau ayant créé une branche d’une banque non-agréée

Le service central de lutte contre le crime organisé appartenant à la Direction Générale de la Sureté Nationale DGSN a réussi ce week-end à démanteler un réseau criminel qui a clandestinement créé une filiale d’une banque étrangère non-agréée en Algérie, ont indiqué ce samedi les services de la sureté nationale.

« Ce réseau criminel a créé d’une manière clandestine une branche d’une banque étrangère non-agréée en Algérie, qui siège en Ethiopie», précise la même source.

L’opération de démantèlement intervient après une année d’enquêtes approfondies qui ont permis L’arrestation des membres de c réseau et leur présentation devant le procureur de la République près le pôle économique et financier du tribunal de Sidi M’Hamed à Alger.

Les présumés sont accusés de violation des législations de change et du mouvement des capitaux depuis et vers l’étranger en vigueur et de non octroi des autorisations requises par les pouvoirs publics, conclut le communiqué.