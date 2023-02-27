اضطراب جوي يجتاح 29 ولاية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، تساقط أمطار غزيرة وثلوج كثيفة على شمال البلاد.

وأشار تنبيه لذات المصالح إلى أن استمرار تساقط الأمطار الغزيرة، إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء على تلمسان، عين تموشنت، سيدي بلعباس، وهران، معسكر، سعيدة، مستغانم، تيارت، الشلف، غليزان، تيسمسيلت، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، وبجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج.

كما حذر تنبيه آخر، من تساقط ثلوج كثيفة على مرتفعات معسكر، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، برج بوعريريج وسطيف، والبويرة، عين الدفلى، المدية، بومرداس، تيزي وزو، والتي يزيد علوها عن 900 متر، وذلك ابتداء من الساعة 18:00 مساء، إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء.