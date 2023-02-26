تراجع معدل الحرائق الصناعية بـ13 بالمائة في 2022

سجل معدل الحرائق الصناعية في الجزائر انخفاضا بنسبة 13.5 بالمائة خلال العام الماضي 2022 مقارنة بسنة 2021، مما يعكس زيادة الوعي لدى المؤسسات الصناعية بخصوص التدابير الأمنية الواجب اتخاذها، حسبما أفاد به اليوم الاثنين المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، حكيم بن عيدة.

وأوضح الملازم الأول بن عيدة أن معدل الحرائق الصناعية سجل انخفاضا جد محسوس إذ انتقل من 1009 حريق خلال 2021 إلى 872 حريق في 2022.

ويأتي ذلك "تبعا للزيارات والتدخلات التي تقوم بها مصالح الحماية المدنية على مستوى المؤسسات الصناعية"، حيث ارتفع عدد عمليات المراقبة خلال 2022 إلى 2551 عملية، مقارنة بـ2420 عملية خلال 2021.

وبلغ عدد الزيارات الوقائية التي قامت بها مصالح الحماية المدنية للمؤسسات الصناعية 2680 زيارة خلال 2022، في حين تم تسجيل 2410 زيارة في2021.

وفيما يخص دراسة الأخطار، قامت مصالح الحماية المدنية بـ707 دراسة في 2022, مقارنة بـ 2511 دراسة في 2021.

وأضاف الملازم الأول بن عيدة أن زيارات المطابقة التي قامت بها مصالح الحماية المدنية للمؤسسات الصناعية بعد القيام بدراسة الأخطار، بلغت 1097 زيارة خلال 2022، مقارنة بـ980 زيارة خلال 2021.

وأشار المكلف بالإعلام الى أن الارتفاع المسجل في عدد عمليات المراقبة والزيارات وكذا الدراسات التي تقوم بها مصالح الحماية المدنية، جاء بالموازاة مع ارتفاع عدد المؤسسات الصناعية، مؤكدا أهمية القيام بهذه التدابير نظرا لمساهمتها في التقليل من الحرائق الصناعية وفي تسريع عملية التدخل.

يذكر أن مصالح الحماية المدنية تمكنت من إسعاف 59 شخص جراء الحرائق الصناعية خلال 2022، حسب ذات المسؤول.