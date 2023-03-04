"انتصار أوكرانيا على روسيا هو الخيار الوحيد المقبول لإنهاء هذه الحرب"

يرى الدكتور سعيد سلّام، مدير مركز "فيجن" للدراسات الإستراتيجية بالعاصمة الأوكرانية كييف بان أوكرانيا لن تتنازل عن النصر في الحرب مع اوكرانيا واعتبر ذلك الخيار الوحيد المقبول لإنهاء الحرب، وأكد في حوار مع " الخبر" بان روسيا لم تتمكن من تحقيق الأهداف التي أرادت تحقيقها من وراء الحرب في أوكرانيا بعد سنة من مرورها، كما توقف عند موقف الدول الغربية من الحرب واهمية المساعدات العسكرية ودور اوكرانيا، كما قال، في تأمين أوروبا من التمدد الروسي.

اما بخصوص سيناريوهات المرتقبة لمسار الحرب فقدر رئيس معهد "فيجن" بأن روسيا لن تتنازل عن الأر التي وضعت يدها عليها باوكرتانيا وانها لن تقبل بالهزيمة، في المقابل فان اوكرانيا لن تقبل إلا بالنصر في الحرب ما يجعل هذه الحرب بدون سقف زمني.

بعد سنة من الحرب ما هي قرائتكم العامة لحصيلتها وانعكاساتها على أوكرانيا؟

بالطبع ، الأمر الرئيسي هو أن أوكرانيا صمدت في الأشهر الأولى من الغزو العسكري الشامل. في البداية ، لم يعتقد قادة الدول الحليفة والمؤسسات التحليلية المحترمة أن الجيش الأوكراني سيكون قادرًا على خوض المعركة بكرامة. كان من المتوقع أن تسقط أوكرانيا خلال 3 أيام إلى أسبوعين و تنتهي من الوجود. هذا هو السبب في أن وتيرة الدعم العسكري والإنساني والحزم الأولى للعقوبات ضد روسيا لم تكن قوية كما هي الآن. لم يؤمنوا بصمود وبانتصار أوكرانيا. تمكن الجيش الأوكراني من إثبات العكس - انتصار أوكرانيا على روسيا ليس ممكنًا فحسب ، بل هو الخيار الوحيد المقبول لإنهاء هذه الحرب.

كما أنه من المهم للغاية أن يدعم العالم أوكرانيا في موقفها التفاوضي الذي لا هوادة فيه ، أي العودة إلى حدود 1991 المعترف بها دوليًا. في حين كان الأمر في بداية الحرب يتعلق بالعودة الى حدود ما قبل 24 فبراير 2022 (أي ، يبقى وضع أراضي شبه جزيرة القرم المحتلة ، و اللتي تم ضمها من قبل روسيا، والأجزاء المحتلة من إقليمي دونيتسك ولوغانسك غير مؤكد) ، فالأمر يتعلق الآن بـ تحرير كامل أراضي أوكرانيا ، الذي يتم دعمه من قبل جميع البلدان الشريكة لأوكرانيا.

من المؤكد أن القرار بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي مهم أيضًا، وإذا تحدثنا عن العواقب ، فهو مسار استراتيجي محدد للغاية لأوكرانيا للتنمية بعد الحرب، والذي يتضمن بنية جديدة للاقتصاد والأمن.

في تقديركم هل استطاعت روسيا ان تحقق الأهداف التي أعلنت عنها في بداية عملياتها العسكرية الخاصة كما تصفها موسكو؟

في 24 فبراير 2022 ، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هدفين لما يسمى "العملية العسكرية الخاصة" - نزع السلاح ونزع النازية من أوكرانيا. إن تقييم تحقيق روسيا لهدف "نزع النازية" أمر غير عملي، لأنه كان مختلق منذ البداية. لا توجد نازية مؤسسية في أوكرانيا ، ولا توجد "كتائب نازية" وسكان البلاد لا يتبعون هذه الأيديولوجية. من المريح للدعاية الروسية أن تطلق على أوكرانيا اسم دولة نازية لكي تبرر للشعب الروسي أسباب العدوان غير المبرر ضد دولة مجاورة ذات سيادة. لطالما عملت روسيا على ترسيخ "عبادة النصر" في البلاد وبصورة منهجية، حيث أوصلت الخطاب إلى ما يسميه كثيرون "جنون النصر". النازيون هم أعداء روسيا التقليديون ، لذا كان وصف الأوكرانيين بالنازيين طريقة سهلة لخلق الكراهية الروسية للشعب الأوكراني.

أما فيما يتعلق بـ "نزع السلاح من أوكرانيا" ، هنا ، على ما يبدو ، حدث العكس. مع بدء الغزو الروسي الشامل، لم تكن أوكرانيا تمتلك عددًا كبيرًا من الأسلحة الغربية. يتكون أساس مجمع الدفاع الأوكراني من نماذج الصناعة العسكرية السوفيتية ، وتطويرات عسكرية محلية خاصة، والقليل من النماذج الغربية. الآن ، أصبح الجيش الأوكراني أحد أحدث الجيوش في أوروبا ، وحتى في العالم. تتزايد وتيرة تزويد أوكرانيا بالأسلحة الهجومية الثقيلة وأنظمة الدفاع الجوي والمدفعية. المفاوضات جارية بشأن توريد الطائرات إلى أوكرانيا. لذلك ، تسبب غزو واسع النطاق في عسكرة أوكرانيا، على عكس هدف روسيا.

في رأيي، كان نزع النازية ونزع السلاح من أوكرانيا مجرد هدفين أوليين للعملية الخاصة. في الواقع ، سعت روسيا للإطاحة بالحكومة في أوكرانيا وإنهاء وجود الدولة في شكلها الحالي. ومع ذلك ، فإن الحكومة الأوكرانية تعمل بنجاح وشرعية، ودولة أوكرانيا موجودة داخل حدود معترف بها دوليًا. لذلك ، خلال عام الحرب ، لم تقترب، على الإطلاق، روسيا من تحقيق أهدافها في الحرب ضد أوكرانيا.

لكن الا ترى بان انضمام أربعة مناطق إلى روسيا هو انتصار لروسيا؟ وأي انعكاسات هذا الانضمام على أوكرانيا مستقبلا؟

ما تسميه روسيا "انضمامًا" ، يسميه العالم المتحضر كله "ضم واعتداء على وحدة الأراضي". نتائج ما يسمى بالاستفتاءات التي جرت في الأراضي المحتلة غير معترف بها في العالم وهي لاغية وباطلة من الناحية القانونية. بالنسبة لأوكرانيا ، فإن "الانضمام" القانوني والفعلي لا يعني شيئًا. لقد رأينا بوتيرة محمومة كيف بدأت المناطق "المنضمة" تغادر روسيا بعد تحريرها من قبل القوات الأوكرانية. على سبيل المثال ، تم تحرير خيرسون - المركز الإقليمي الوحيد الذي احتلته القوات الروسية منذ 24 فبراير ، بعد أقل من 6 أسابيع من "الاستفتاء". بالمناسبة ، ستستمر روسيا في قصف خيرسون بانتظام، أي الأراضي التي تعتبرها تابعة لها. يشار إلى أنه على الرغم من كل حجم الاحتفال المبهر في روسيا بما يسمى "انضمام" مناطق جديدة ، غيرت الدعاية الروسية خطابها بسرعة وبدأت تقول في انسجام تام أن "خيرسون لم تكن هدفًا للعملية الخاصة". وهذا يعني أن أي أراضي أوكرانية تحتلها روسيا يمكن أن تستعيدها أوكرانيا في سياق الأعمال الهجومية المضادة. لذلك من غير المناسب اعتبار "الضم" انتصاراً لروسيا.

بالنسبة للعواقب على أوكرانيا ، يجب أن تؤخذ في الاعتبار أراضي أوكرانيا التي احتلتها روسيا لمدة 9 سنوات ، وهي شبه جزيرة القرم وأجزاء من منطقتي دونيتسك ولوهانسك. من الضروري أن نفهم أن روسيا لا تمتلك أسلحة مدمرة فحسب، بل تمتلك أيضًا دعاية مدمرة ، وعملية "غسيل الدماغ" الإيديولوجي على نطاق واسع لسكان هذه الأراضي أثرت على جميع مجالات الحياة وفئات السكان. ستكون عمليات إعادة دمج هذه المناطق صعبة وطويلة الأمد ، حيث سيكون النضال الاوكراني ليس فقط من أجل الأراضي ، ولكن أيضًا من أجل عقول الناس الذين يعيشون فيها.

في تقديركم ما الذي ربحته وما الذي خسرته أوكرانيا في الحرب ؟

أخطر الخسائر هي الخسائر البشرية التي لا يمكن تعويضها. أنا متأكد من أن الصدمة الأولى بعد نشوة النصر للأوكرانيين ستكون عدد الضحايا من البشر التي تكبدتها أوكرانيا خلال الحرب. كل يوم ، دفاعا عن الدولة ، يموت الجنود على الجبهة. إن الطريقة التي تدير بها روسيا الحرب بشكل غير أخلاقي مقصود ، والتي تسمح بقصف المباني السكنية ومراكز التسوق والمؤسسات التعليمية والمرافق الطبية والكنائس ، تؤدي إلى خسائر جنونية بين السكان المدنيين. تمحو روسيا مدنًا أوكرانية بأكملها من الخريطة. تم توثيق حوالي 90 الف قتيل في ماريوبول وحدها، التي دمرت بالكامل بسبب القصف الروسي. قتلت روسيا مئات الآلاف من الأوكرانيين ، وأسوأ ما في الأمر أن هذا الرقم يتزايد كل يوم.

نتيجة للقصف الروسي في مناطق معينة ، تم تدمير نسبة كبيرة من المباني السكنية ، وتضرر أكثر من 38 الف مبنى سكني ، وأكثر من 3 آلاف مؤسسة تعليمية ، وحوالي 1500 منشأة طبية، و 1200 موقع من التراث الثقافي، وتم تخريب البنية التحتية الحيوية. عانت قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة الأوكرانية من خسائر فادحة. لا يمكن استعادة بعض الشركات الرائدة في الصناعة الأوكرانية، مثل مصنع آزوفستال. تحتل روسيا محطة الطاقة النووية في زابوروجيا ، والآن توقفت جميع وحدات الطاقة الست الخاصة بها. في السابق ، كانت توفر حوالي 25 بالمائة من احتياجات الكهرباء في البلاد. روسيا تسرق كل ما تستطيع سرقته من الأراضي المحتلة: الحبوب ، الآلات الزراعية ، المواد القيمة ثقافيا، الأطفال. أي أن خسائر أوكرانيا في الحرب هائلة.

ما اكتسبته أوكرانيا نتيجة الحرب هو تضامن هائل للمجتمع والسلطة الدولية. أوكرانيا ليست معروفة فقط الآن، إنها تحظى بالاحترام في العالم. تُسمع خطابات الرئيس من على منابر البرلمانات العالمية ومسارح الأحداث الثقافية الكبرى. أوكرانيا مدعومة من قبل سياسيين معروفين ورجال أعمال ومغنين وممثلين وكتاب وفنانين، وهذا ما هو موجود الآن مع أوكرانيا إلى الأبد. ترسخت علامة الشجاعة الأوكرانية لعقود عديدة.

أظهرت الحرب حاجة أوكرانيا الكبيرة إلى الغرب إلى أي مدى ستبقى أوكرانيا تعتمد على الغرب لضمان أمنها مستقبلا؟ ألا يشكل ذلك تحديا في وجه القيادة الأوكرانية وعبئا على الدول الغربية؟

الغرب بالإجماع يدعم أوكرانيا. مع استثناءات قليلة ، تدعم حكومات وسكان الدول الغربية أوكرانيا بشكل كامل في نضالها من أجل الاستقلال بشروط أوكرانيا.

يجب تبديد العديد من روايات الدعاية الروسية هنا. يدعم الغرب أوكرانيا بإمدادات الأسلحة والتمويل والمساعدات الإنسانية. هذا الدعم مهم للغاية ومهم بالنسبة لأوكرانيا. أوكرانيا حقا بحاجة إلى الغرب. لكن الغرب لا يسيطر على أوكرانيا ولا على قراراتها العسكرية والسياسية. أوكرانيا دولة مستقلة ويعترف الغرب باستقلالها واستقلاليتها. لذلك ، فإن هذا الدعم لا يمثل تحديًا للقيادة الأوكرانية ، حيث يتم تنفيذه وفقًا لشروط الشراكة وليس الإشراف كما تحاول روسيا تقديمه.

من المهم أيضًا أن نفهم أن أوكرانيا بحاجة إلى الغرب تمامًا كما يحتاجها الغرب. أصبحت أوكرانيا حصنًا موثوقًا به في أوروبا وتشن حربًا مع روسيا ليس فقط من أجل استقلالها، ولكن أيضًا من أجل أمن أوروبا. روسيا لا تخفي طموحاتها الإمبريالية. الغزو العسكري الروسي لبولندا ودول البلطيق ، والإطاحة بالحكومة في مولدوفا، والدبابات الروسية "في برلين" - هذه كلها سيناريوهات واقعية لأفعال روسية تالية، في حال تمكنت من احتلال أوكرانيا. يأخذ قادة الدول الغربية هذا التهديد على محمل الجد، وبالتالي فإن الدعم العسكري لأوكرانيا يمثل عبئًا اقتصاديًا إضافيًا عليهم، لكنه لا يعادل المخاطر التي يمكن أن تجلبها روسيا إلى أوروبا إذا لم تنتصر أوكرانيا. الغرب مهتم بانتصار أوكرانيا على روسيا. إن وجود أوكرانيا القوية بجيش جاهز للقتال هو مفتاح الأمن المستقبلي لأوروبا.

أي سيناريو تتوقعونه لمسار الحرب ، هل نحن أقرب إلى التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب أم أن الحرب ستمتد إلى سنة أخرى على الأقل؟ وهل ستستطيع أوكرانيا وحلفائها مواجهة روسيا في حرب مفتوحة؟

حتى الآن لا يمكن الحديث عن أي مقاربة لاتفاق إنهاء الحرب. لن تعترف روسيا بالهزيمة ولن تتنازل عن الأراضي الأوكرانية المحتلة حتى تحقق هزيمة عسكرية ساحقة. الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب الآن هي تزويد أوكرانيا بالأسلحة الكافية لإخراج الجيش الروسي من جميع الأراضي الأوكرانية. الاستراتيجية التي تفكر بها القيادة العسكرية الأوكرانية - ليست شهر أو سنة أو ما إلى ذلك. ستقاتل أوكرانيا حتى الاستعادة الكاملة لحدودها المعترف بها دوليًا ، بغض النظر عن وقت حدوث ذلك.

فيما يتعلق بإمكانية مواجهة أوكرانيا لروسيا في "حرب مفتوحة". بدأت بالفعل حرب مفتوحة، والجيش الروسي النظامي والجنود الروس الذين تم حشدهم يقاتلون ضد الجيش الأوكراني منذ عام باستخدام الترسانة العسكرية بالكامل تقريبًا. فزاعات روسيا، مثل "لم نبدأ بعد"، ليست أكثر من ذريعة لهزائمها العسكرية في أوكرانيا. يضطر القادة السياسيون والعسكريون الروس إلى القول بأنه "لو أردنا لكنا قد استولينا فعليا على أوكرانيا بأكملها" ، لأن "الجيش الثاني في العالم" ، كما يعتبرون جيشهم ، يحاول احتلال قرى صغيرة أوكرانية منذ شهور، وهذا لا يتناسب مع صورتهم كقوة نووية لا تقهر. أرادوا "الاستيلاء على كييف في 3 أيام" ، لكن انتهى الامر بـ "بادرة حسن نية" وانسحاب الجيش الروسي من شمال أوكرانيا و محيط العاصمة . لم يستطيعوا القيام بهذه المهمة ، لقد أجبروا على التراجع ونقل قواتهم إلى الجبهة الشرقية ، لكنهم يبررون هذا وغيره من الهزائم لمجتمعهم بحقيقة أن كل شيء كان مخططًا بهذه الطريقة. هكذا هي روسيا. لسوء الحظ ، بالإضافة إلى الكلمات، لديهم أيضًا مورد بشري لا ينضب تقريبًا ، ينفقونه بلا رحمة. لذا ، نعم ، يمكن أن تستمر الحرب لفترة طويلة.

والآن تدعي روسيا ان هذه الحرب ضد "الهيمنة الغربية" ، حرب مع الناتو. وهنا السؤال مختلف ، هل ستتمكن روسيا من مواجهة أوكرانيا وحلفائها في "حرب مفتوحة"؟ لأن الإجابة هنا من الواضح أنها ليست في صالح روسيا.