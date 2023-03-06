رئيس دائرة غليزان: الكشف عن قائمة 521 سكن عما قريب

كشف السيد محمد سعيدي رئيس دائرة غليزان عن قرب الإشهار للسكنات الاجتماعية الإيجارية لبلدية غليزان،موضحا أن الإفراج عن حصة 521 وحدة سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة،وتخص هاته الحصة الفئة التي أودعت ملفاتها خلال سنة 1989 إلى غاية 2015،والمقدر عددها 9850 طلب،كملفات محينة،منها 4170 دراسة جديدة،و5680 طلب إعادة نظر بعد الطعون التي قدمها المواطنون.وقد تم قبول 1396 ملف تم عرضها للمراقبة المحلية،والوطنية للسكن حيث صدرت نتائج ايجابية وعلى ضوئها تم ضبط قائمة 521 مستفيد مؤقت إضافة إلى 52 مستفيدا مؤقتا كقائمة احتياطية مبينا في ذات الوقت،أن قائمة 521 وحدة يتم إشهارها بالصور،و تكون قابلة للطعن خلال ثمانية أيام من تاريخ نشرها.بالموازاة يطمئن السيد محمد سعيدي الساكنة ممن لم ترد أسماؤهم في القائمة المزمع نشرها خلال الأيام القليلة القادمة أن عملية توزيع السكنات الاجتماعية الايجارية متواصلة ومستمرة،

حيث سوف تشهر قائمة أخرى ثالثة قبل نهاية السنة الجارية والمقدر عددها ب 440 وحدة سكنية بحي لاروبال،علما أن عملية دراسة ملفات هذه الحصة ،المقدرة ب440 وحدة سكنية تم الانتهاء منها مع الأخذ بعين الاعتبار عملية الطعون المقدمة من لدن أولائك الذين يرون أنهم قد أجحف في حقهم خلال نشر قائمة 521 وحدة ببرمادية .

من جهة أخرى،يدعو رئيس الدائرة طالبي السكن إلى الاتصال بمصالح دائرة غليزان لتحيين ملفاتهم ويتعلق الأمر بالفئة التي أودعت ملفاتها خلال سنة 2016 إلى غاية 2018 ببلدية غليزان بمكتب السكن بغية بداية دراستها من قبل اللجنة المختصة بتوزيع السكنات ضمن الحصة الرابعة المرتقب الانتهاء من أشغال انجازها خلال الأشهر المقبلة،وثمة حصة رابعة من السكنات الاجتماعية مقدر عددها ب 400 وحدة سكنية بحي لاروبال و 400 أخرى بحي سياميطال أي بمجموع 800 وحدة سكنية .

وفي ختام تصريحه،يشير رئيس الدائرة إلى أن هذه القائمة احتياطية،وقابلة للطعن مع مراعاة حاجيات وظروف المستفيدين من السكن.