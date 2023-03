Belabed évoque les corrections du BEM et du BAC

Répondant aux questions des députés de APN, Belabed a déclaréque : "la nouvelle approche de la préparation des sujets d’examens de" baccalauréat ", du “BEM” et d’autres examens tiennent compte de nombreux critères de motivation, psychologiques et pédagogiques des élèves”, et que la correction ne se fera pas de manière subjective, considérant qu'une correction objective assurera qu'aucun élève ne soit lésé.