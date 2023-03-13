هذه هي سيارات "فيات" المنتظرة الأسبوع المقبل بميناء مستغانم

ي ساعة متأخرة من ليلة أمس (الثانية ليلا) تم إنزال اول سيارة من نوع فيات بميناء مستغانم قادمة من دولة إيطاليا، وحسب مصدر من مديرية الميناء فإن الأمر يتعلق بشحنة الأولى تضم 123 سيارة من نوع "فيات 500 " ذات الحجم الصغير حيث خضعت للمعاينة ليتم ركنها بمساحة الميناء.

وأضاف المصدر أن الأسبوع القادم سيشهد دخول كمية كبيرة من سيارات (فيات) على غرار فيات( باندا وفيات تيبو).

وعرف دخول أول سيارة اختفاء عدد كبير من المواطنين الذين تجمعوا في شرفات المطلة على الميناء لمراقبة شحنة السيارات وأضفى سائقو هذه السيارات الذين يتكفلوا بإخراجها من السفينة جو من المرح عبر استعمال المكثف لمنبهات السيارات.