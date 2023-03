Borrell évoque la récupération des fonds détournés

Le Haut représentant de l'Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell a appelé l'Algérie à peser de tout son poids pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Dans une déclaration à la presse suite à son entretien avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Borrell a affirmé que l'Union Européenne multipliera ses efforts avec l'Algérie afin de récupérer les fonds détournés vers l'étranger.

Le haut représentant européen a expliqué, également, indiqué que l'Algérie est un partenaire essentiel pour l'Union Européenne dans la lutte antiterroriste. Avant d'ajouter que l'UE compte sur l'Algérie dans la coordination des efforts visant à continuer la lutte antiterroriste dans le Sahel et appelé à relancer un dialogue à haut rang sur les questions sécuritaires.

Borrell a, enfin, affirmé que les énergies renouvelables constituent un terrain fertile pour un partenariat prometteur et une coopération économique avec l'Algérie.