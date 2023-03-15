"سنقطع كل يد تمتد إلى شبر واحد من أرضنا الطاهرة"

قال الفريق أول، السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن الحركية الإيجابية التي تعرفها الجزائر لم تعجب الأعداء ودفعتهم للتهجم عليها وعلى مؤسساتها ومحاولة الأضرار بسمعتها، مؤكدا العزم على "قطع كل يد تمتد إلى شبر واحد من أرضنا الطاهرة أو تنوي المساس بحرمة السيادة الوطنية".

وجاءت تصريحات الفريق أول خلال كلمة ألقاها أمام إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، وذلك في إطار زيارة العمل والتفتيش التي شرع فيها، اليوم الأربعاء.

وقال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي "تشهد الجزائر في الآونة الأخيرة، بفضل القرارات السديدة للسيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، حركية نشطة على كل المستويات والأصعدة، تجلت معالمها من خلال الإصلاحات الاقتصادية الجادة المقررة، ومساعي تعزيز السياسة الاجتماعية لحماية الفئات الهشة، وإعادة هيبة الدولة إلى جانب استعادة بريق الجزائر دوليا. وفي هذا الصدد بالذات تندرج زيارات العديد من الوفود الأجنبية، المدنية والعسكرية، إلى بلادنا، وذلك بالنظر إلى مكانة الجزائر على الصعيدين الإقليمي والدولي، وباعتبارها أيضا شريكا موثوقا، يحظى بالاحترام والتقدير من جميع الدول، بحكم احترامها للشرعية الدولية ومواقفها الرصينة والمتوازنة تجاه مختلف النزاعات والتجاذبات الحاصلة في العالم".

وأضاف ذات المتحدث "يبدو أن هذه الحركية الإيجابية التي تعرفها بلادنا لم تعجب أعداء الشعوب وعملاءهم، وجعلتهم يفقدون صوابهم، إذ راحوا يستنفرون أبواقهم الإعلامية وبعض الأقلام المأجورة، بهدف الإضرار بسمعة الجزائر، والتهجم على مؤسساتها والتشكيك في مقوماتها التاريخية والجغرافية، بل تعدت هذه المهاترات حدا لا يمكن السكوت عنه، لاسيما عندما يتعلق الأمر بسيادتنا الوطنية ووحدتنا الترابية، التي ضحى من أجلها الملايين من الشهداء الأبرار. وليعلم هؤلاء المتربصون أن الشعب الجزائري الأبي، الملتحم روحـــا وجســدا، مع جيشه وقواته الأمنية، الواعي كل الوعي، بمن يقف وراء هذه المؤامرات الدنيئة، سيتمكن، في الوقت المناسب، من إحباط هذه المخططات وإفشال مراميها، وعازم أكثر من أي وقت مضى على قطع كل يد تمتد إلى شبر واحد من أرضه الطاهرة أو تنوي المساس بحرمة سيادته الوطنية".

في ختام اللقاء، تقدم الفريق أول بتهانيه الخالصة لأفراد الناحية ومن خلالهم إلى كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، وإلى أهلهم وذويهم، بمناسبة حلول شهر رمضان متمنيا للجميع صياما مباركا وعملا متقبلا.

كما ترأس الفريق أول اجتماع عمل، تابع خلاله عرضا شاملا قدّمه قائد الناحية، حول الوضع العام في إقليم الاختصاص، حيث أسدى بهذه المناسبة جملة من التعليمات والتوجيهات التي تصب في مجملها حول ضرورة التحلي بالمزيد من الحيطة والحذر ومضاعفة الجهود في سبيل توفير كافة موجبات الأمن والسكينة للمواطنين عبر كافة إقليم الناحية.