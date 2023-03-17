6 أسماء جديدة والتحاق عوار يتأجل

كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، اليوم الجمعة، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمواجهة المزدوجة ضد النيجر في إطار تصفيات كاس إفريقيا المقررة في كوت ديفوار مطلع السنة المقبلة.

وتضمنت القائمة 6 أسماء لأول مرة مع "الخضر" هم فان دير كيرخوف غيتون (باستيا الفرنسي)، زين الدين بلعيد (اتحاد الجزائر)، ريان آيت نوري (ولفورهامبتون الانجليزي)، خوان حجام (نانت الفرنسي)، فارس شعيبي (تولوز الفرنسي) وبدر الدين بوعناني (نيس الفرنسي).

في المقابل، لم تشهد القائمة غيابات بارزة باستثناء الحارس المخضرم رايس وهاب مبولحي، جناحي ويست هام الانجليزي سعيد بن رحمة ونيس الفرنسي بلال براهيمي، كما غاب مهاجم نادي ليل الفرنسي، العائد مؤخرا من الإصابة، آدم وناس، والظهير الأيمن يوسف عطال الذي ابتعد عن الميادين بسبب إصابة جديدة الأسبوع الماضي.

وعكس العديد من التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إبعاد يوسف بلايلي، جدد الناخب الوطني جمال بلماضي الثقة في لاعب أجاكسيو الفرنسي.

ولم تتضمن القائمة أحد الأسماء التي أعلنت، مؤخرا، تمثيلها للألوان الوطنية على حساب المنتخب الفرنسي، وهو متوسط ميدان أولمبيك ليون، حسام عوار، الذي لا يشارك بانتظام مع ناديه هذا الموسم.

وينطلق تربص المنتخب الوطني بمركز سيدي موسى هذا الإثنين تحسبا لمواجهة النيجر يومي 23 مارس (ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة) و27 مارس (ملعب رادس بتونس).

قائمة اللاعبين الـ25:

الحراس: زغبة (ضمك/السعودية) - ماندريا (كان/فرنسا) - أوكيجة (ماتز/فرنسا)

المدافعون: ماندي (فياريال/إسبانيا) - توبا (باساكشير/تركيا) - توقاي(الترجي/تونس) - بن سبعيني (مونشنقلادباخ/ألمانيا) - مهدي لريس (سامبدوريا/إيطاليا) - غيتون (باستيا/فرنسا) - بلعيد (اتحاد الجزائر) آيت نوري (فولفرهامتون/أنجلترا) - حجام (نانت/فرنسا)

لاعبو وسط الميدان: زروقي (توانتي/هولندا) - زرقان (شارلوروا/بلجيكا) - بوداوي (نيس/فرنسا) - بن ناصر (ميلان/إيطاليا) - بن طالب (أنجي/فرنسا)- قادري (كورتري).

المهاجمون: بلايلي (أجاكسيو/فرنسا) - عمورة (لوغانو/سويسرا) - سليماني (أندرلخت/بلجيكا) - محرز (مانشستر سيتي/أنجلترا) - أندي ديلور (نانت/فرنسا) - شعيبي (تولوز/فرنسا) - بوعناني (نيس/فرنسا).