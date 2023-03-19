غليزان: تسليم مفاتيح السكنات العمومية والإعانات الريفية

أشرف لكحل عياط عبد السلام والي غليزان بمناسبة الاحتفال بعيد النصر على توزيع مفاتيح 621 وحدة سكنية ذات الطابع العمومي الإيجاري ببلديات عين طارق، منداس، بلعسل، سيـدي أمحمد بن علي، حمري، الحاسي، الحمادنة، الولجة، وأولاد ايعيش للحالات العالقة، وتم تثبيت استفادتها من قبل اللجنة الولائية لدراسة الطعون.كما تم بالمناسبة تسليم مقررات الاستفادة من الإعانات الريفية لحوالي 617 إعانة بمختلف بلديات الولاية.

للإشارة ستتواصل عملية دراسة الطعون من قبل اللجنة الولائية لدراسة الطعون للحالات العالقة والمؤجلة لباقي البلديات على غرار بلديات وادي السلام، والقطا، ومازونة.