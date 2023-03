Pluies orageuses et vents de sable dans le sud du pays

Les services météorologiques prévoient des pluies orageuses et des vents de sable dans plusieurs wilayas du balayant plusieurs du nord du Sahara.

Le bulletin précise que des vents vents pouvant atteindre 60 à 70km/h et des vents de sable souffleront dans les wilayas de Ben Abbès, Timimoun, El Ménéa, Ghardaia, Touggourt, El Oued, Ouargla,Adrar, Illizi, Djanet, Tamanrasset et In Guezzam, jusqu'à 18h.

Des pluies orageuses dépassant les 30mm toucheront les wilayas El Ménéa, In Salah et Adrar, de 6h à 18h.