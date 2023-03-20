الإطاحة بشبكة دولية تستورد المؤثرات العقلية

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية بمقاطعة الشرطة القضائية الأولى من الإطاحة بشبكة دولية تمتهن استيراد المؤثرات العقلية.

وتعود القضية إلى تمكن أعوان لمصالح مفتشية أقسام الجمارك لميناء الجزائر بعد تفتيش سيارة سياحية من العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية كانت مخبأة بإحكام داخل أمتعة أحد المسافرين القادمين من ميناء مارسيليا والتي قدرت كميتها بـ28649 قرص مؤثر عقلي.

وأفضت النتائج بعد مواصلة التحريات إلى تحديد هوية أربع أشخاص آخرين مشتبه فيهم في القضية كما أن تفتيش مقرات إقامتهم مكن عناصر مصالح الشرطة من حجز وضبط كمية أخرى من المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة من نوع الكوكايين.

كما أسفرت العملية عن توقيف أربع أشخاص فيما يبقى اثنان منهما في حالة فرار كما تم ضبط وحجز خلال العملية على ما يقارب 30 ألف قرص مهلوس، 72 غرام من الكوكايين، مبلغ مالي بالعملة الصعبة 7865 أورو، مبلغ مالي بالعملة الوطنية 290.000 دينار، سيارة سياحية، 7 هواتف نقالة، مكبر صوت، آلة تغليف، وميزان إلكتروني.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا بعد استيفاء جميع الإجراءات عن قضية جناية استيراد المؤثرات العقلية ومخدرات صلبة من نوع كوكايين في إطار جمعية إجرامية منظمة، التخزين، النقل، البيع لغرض البيع وتبييض الأموال.