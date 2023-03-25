خليف تخرج عن صمتها: تعرضت لمؤامرة (فيديو)

خرجت الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، عن صمتها وتحدثت عن قضية منعها من خوض نهائي بطولة العالم للملاكمة في وزن 66 كلغ.

ووصفت خليف، في شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ما حدث لها بـ"المؤامرة الكبيرة" المدبرة من طرف بعض الأطراف لمنعها من التتويج بالميدالية الذهبية ورفع علم الجزائر عاليا.

وحسب ذات المتحدثة فإنها تلقت خبر منعها من خوض النهائي أمس بحجة امتلاكها "صفات ومؤهلات" لا تسمح لها بمبارزة النساء.

واستغربت البطلة المتوسطية هذا القرار في هذا التوقيت بالذات الذي تزامن مع نهائي بطولة عالمية، خاصة أنها خاضت عدة منافسات دولية قبل ذلك.