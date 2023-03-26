قوات امن الاحتلال تهرب نتنياهو من منزله

كشفت وسائل اعلام اسرائيلية أنّ متظاهرين احتشدوا مقابل منزل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة بعد إقالة وزير الأمن يوآف غالانت.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنّ "المتظاهرين وصلوا إلى مدخل بيت نتنياهو في حادث غير مسبوق خلال الاحتجاجات".

ووفق وسائل الإعلام، فقد تظاهر الآلاف في "تل أبيب" وقطعوا طريق "أيالون" أمام حركة المرور. كما قال منظمو الاحتجاجات إنّ المتظاهرين سيبقون في شارع "ايالون" في "تل ـأبيب" كل الليل.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّ وحدة الأمن 730 أخرجت عائلة نتنياهو إلى مقر الشاباك في القدس المحتلة والمتظاهرون اقتحموا الحواجز حول منزله.

وأوضحت أيضاً أنّ "أمن إسرائيل أصبح في خطر واضح وفوري وعلى كل قادة المنظومة الأمنية قول ذلك بصوت عالٍ"، مضيفةً أنّ "فوضى عارمة قرب منزل نتنياهو والأوضاع على ما يبدو خرجت عن السيطرة".

وبالتزامن مع التظاهرات، شدد نتنياهو على ضرورة "الوقوف بقوة ضد العصيان"، في إشارة إلى قراره بإقالة وزير الأمن غالانت من منصبه على خلفية أزمة التعديلات القضائية.

وكتب نتنياهو، عبر حسابه على "توتير": "يجب علينا جميعاً الوقوف بقوة ضد العصيان".