تيارت: هكذا كانت تحضر حلويات رمضان في السوقر

سحب، أعوان مديرية التجارة رفقة أعوان شرطة دائرة السوقر، كمية كبيرة من الحلويات الشرقية قدرها 4 قناطير و 80 كلغ منها قنطار من العسيلة المحضرة ببراميل مخصصة للاستعمال الصناعي ( زيوت صناعية)، من محلات لتحضير الحلويات الشرقية بمدينة السوقر.

وكشف بيان مصالح مديرية التجارة المنشور على الصفحة الرسمية لهذه الأخيرة، أن عملية مراقبة روتينية لمحلات ببلدية السوقر أسفرت على حجز حلويات شرقية متمثلة في 30 كلغ "سيقار" و 30 كلغ قلب اللوز كما تم حجز و إتلاف 320 كلغ من حلويات قلب اللوز كانت محملة على متن مركبة غير مهيأة للغرض أتلفت بمركز الردم التقني للنفايات.