تجار ومنتجون يمارسون الغش في رمضان

تعرف ظاهرة الغش المرتبطة بالممارسات التجارية تناميا، خلال شهر رمضان المعظم، حيث يستغل بعض التجار والمنتجون اللهفة وتهافت الصائمين على العديد من المواد تحت تأثير الصيام، للقيام بهذه السلوكيات رغبة منهم في كسب مزيد من الأموال والربح السهل، ولو على حساب صحة وجيوب المستهلكين الذين كثيرا ما يجدون أنفسهم يدخلون في مناوشات مع الباعة بالمحلات والأسواق التي يقصدونها.

وتعتبر المواد الاستهلاكية، سيما السريعة التلف، أكثر المواد التي يمارس فيها الغش في شهر رمضان، كما هو الشأن بالنسبة للحوم بأنواعها، الخضر والفواكه، الخبز، الحلويات التقليدية، الألبان، وبعض أنواع العصائر، وذلك إما من خلال التأثير على نوعيتها، أو عن طريق إنقاص الوزن، وهو ما تقف عليه في كل مرة فرق الرقابة التابعة لمختلف هيئات الدولة.

وبرأي بعض التجار، فإن ظاهرة الغش في الممارسات التجارية كثيرا ما يقف وراءها الباعة غير الشرعيين، وتجار المناسبات ممن يبحثون عن الربح بأقصى سرعة، وهو ما أكده كذلك مواطنون ممن وقعوا في السابق ضحية هذا النوع من السلوكات.

اشترى لحم الخروف فتفاجأ بعدها بلحم النعجة

ويروي "بلقاسم" 66 سنة ما حصل له في أحد أيام شهر رمضان من السنة الماضية، قائلا "ذهبت إلى أحد الأسواق كعادتي لاقتناء كمية من لحم الخروف لإعداد طبق الإفطار وإكرام ضيوفي... وطلبت من الجزار منحي كيلوغراما ونصف... حيث أخذت الكمية إلى المنزل.. وفي المساء اكتشفت الزوجة بان اللحم التي جلبتها كانت قاسية جدا وليست للخروف وإنما لنعجة في سن متقدمة، فرفضت استعمالها، ما اضطرني إلى إعادتها له في اليوم الموالي".

ويضيف مرافقه "عبد السلام" 62 سنة "حتى أنا وقعت ضحية غش أحد الجزارين مع بداية شهر رمضان لهذه السنة، حيث طلبت منه 250 غرام من اللحم المفروم، غير أنه منحني كمية أغلبها عبارة عن شحوم، بعد أن قام خلسة بوضع قطعة الشحم مع اللحم في الآلة المخصصة لذلك... ما جعلني أرفض استلام ما طلبته منه وغادرت المحل.. هو سلوك كثيرا ما يشتكي منه الزبائن خاصة في هذا الشهر الذي يكثر فيه استعمال اللحم المفروم في إعداد الأطباق الرمضانية".

مناوشات يومية بين الزبائن والتجار بسبب الغش

من جهته أشار "إبراهيم" 53 سنة بأنه وقع عدة مرات ضحية غش أثناء لجوئه إلى اقتناء مختلف المواد الاستهلاكية في شهر رمضان، واستطرد بالقول "اشتريت مؤخرا خبزا على أساس أنه محسن، قبل أن أكتشف في المساء بكون ما اشتريته لا يعدو أن يكون حتى خبزا عاديا بعدما تحول في وقت قصير إلى مطاطي".

وأضاف في سياق حديثه عن الغش "وجدت نفسي عدة مرات في خلاف مع الزوجة بسبب النوعية الرديئة للمواد التي أقوم باقتنائها... خضروات وفواكه جزء منها تعرض للكساد، لبن بحموضة مرتفعة، شاربات ذات نوعية رديئة... وغيرها".

وبين هذا وذاك تشهد مختلف الأسواق والمحلات التجارية يوميا مشادات لفظية وجسدية بين الباعة والزبائن، بسبب الغش، وعدم حصول اتفاق بين الطرفين حول نوعية المنتوجات محل البيع، ويحدث ذلك خاصة، كما قال أحد المواطنين، في حالات منع بعض التجار الزبائن من اختيار السلعة التي يريدون شراءها".