عملية نوعية لمصالح الدرك الوطني

تمكن أفراد المصلحة المركزية للتحريات الجنائية بقيادة الدرك الوطني، بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئرمراد رايس، من الإطاحة بشبكة دولية مختصة في تهريب السلع الأجنبية وإدخالها بطريقة غير شرعية إلى التراب الوطني، حسب ما أورده، اليوم الجمعة، بيان لذات السلك الأمني.

وجاءت هذه العملية، المندرجة في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، خاصة الجرائم العابرة للحدود والماسة بالاقتصاد الوطني، "بعد ورود معلومات إلى المصلحة المركزية للتحريات الجنائية بقيادة الدرك الوطني مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط على مستوى بلديتي الدار البيضاء والرويبة بالجزائر، مختصة في تهريب السلع أجنبية الصنع، متمثلة في هواتف نقالة ذكية وإدخالها عبر الحدود الشرقية للوطن، يقودها شخص من جنسية أجنبية مقيم في الجزائر".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه و"استغلالا للمعلومات الواردة وبعد تكثيف عناصر الاستعلام، تم تحديد هوية عناصر الشبكة وأماكن تخزين السلع المهربة، ليتم بعدها وضع خطة أمنية محكمة مكنت من الإطاحة بأفراد الشبكة في ظرف وجيز".

وقد أسفرت هذه العملية -مثلما أفاد به البيان- عن "توقيف (04) أشخاص متورطين، من بينهم (02) من جنسية أجنبية، مع حجز (25) ألف هاتف ذكي، (800) سماعة بلوتوث، (1200) سماعة أذن، (350) ساعة ذكية، جهاز تحديد المواقع ( GPS، (03 سيارات سياحية ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية".

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، "تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة لارتكابهم جناية تهريب بضاعة أجنبية الصنع ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، جناية حيازة مخزن داخل النطاق الجمركي معد للتهريب، جنحة عدم التبليغ عن جناية التهريب وجنحة حيازة عتاد حساس"، وفقا لما تضمنه نفس المصدر.