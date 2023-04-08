عقوبات صارمة على هذه المخالفات

كشفت قيادة الدرك الوطني، عن العقوبات المترتبة عن الركن العشوائي للسيارات على حافة الطريق داخل التجمعات السكانية .

وقالت ذات المصالح في منشور لها على حسابها "طريقي"، أن الركن العشوائي يعتبر مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 2500 دج.

وأضافت أن هناك من يقوم بركن سيارته بصفة عشوائية على جوانب الطرقات داخل التجمعات السكانية، دون مراعاة اتجاه حركة السير ودون مراعاة الإشارات التي تضعها السلطات المختصة.

وأكدت، أن التوقف أو الوقوف المخالف للقواعد المذكورة سابقا، ماعدا الأحكام التي تتخذها السلطة المختصة، يعتبر مخالفة مرورية منصوص عليها بالمادة 60 من المرسوم التنفيذي رقـم 04-381 المعدل والمتمم. ومعاقب عليها بالمادة 66/ب-7 من القانون 01-14 المعدل والمتمم. بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 2500 دج.