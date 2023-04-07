الفريق أول شنقريحة يحذر من المنظمات التخريبية

قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة الدرك الوطني.

ووفق بيان وزارة الدفاع الوطني، عقد الفريق أول السعيد شنقريحة أول لقاء توجيهي مع الإطارات والمستخدمين بث إلى كافة وحدات السلاح عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، وأكد الفريق أول شنقريحة إنه أوكلت لسلاح الدرك الوطني مهام حساسة، من أهمها حفظ الأمن العمومي، وحماية الأشخاص والممتلـكـات وحرية التنقل، وكذا محاربة الجريمة المنظمة.

وقال الفريق أول، إن سلاح الدرك الوطني بلـــغ أشواطا بــعـيــدة، لاسيما في ميدان اكتساب التقنيات الرفيعة ذات الصلة بالأدلة الجنائية. تضاف إليها مهام حماية حدودنا البرية، ومراقبة كل ما من شأنه المساس بأمن وسلامة ترابنا الوطني، على غرار الهجرة غير الشرعية. ونشاطات عصابات التهريب والمتاجرة بالمخدرات

وحذر الفريق أول السعيد شنقريحة، من المنظمات التخريبية التي تعمل على استغلال وسائل تكنولوجية متطورة لغرض التجسس والتخريب وتستهدف محاولة خلق حالات الانسداد والفوضى.