أول تصريح للإمام وليد مهساس (فيديو)

خرج الإمام والقارئ وليد مهساس عن صمته، اليوم السبت، لأول مرة منذ "حادثة القطة" الشهيرة أثناء صلاة التراويح والتي جابت بقاع العالم.

ونشر الإمام شريط فيديو على صفحته الرسمية في "الفايسبوك" نفى فيه الإدلاءه بتصريحات لأي وسيلة إعلامية بعد الحادثة التي وقعت بمسجد أبي بكر الصديق ببرج بوعريريج.

وشكر الإمام كل الذين تفاعلوا مع الحادثة سواء في العالم الإسلامي أو غيره، مضيفا أنه يدعو لأن تبقى الحادثة عفوية كما كانت عفوية في لحظتها.

وشدد المتحدث على أنه يمتلك صفحة رسمية وحيدة على "الفايسبوك"، منددا بمحاولة البعض استغلال الحادثة لفتح صفحات باسمه وانتحال شخصيته.

تصريح الإمام وليد مهساس: