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هذه قيمة السلع المحجوزة في رمضان

مجتمع
9 افريل 2023 ()
خ.د
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 سجلت مصالح الرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة ،  53586 تدخل على مستوى كل سلسلة إنتاج و توزيع لمختلف المواد .

كشف  المدير العام للرقابة و قمع الغش بوزارة التجارة و ترقية الصادرات أحمد مقراني اليوم الأحد ،  " للقناة الإذاعية الأولى أنه تم معاينة 8659 مخالفة أسفرت عن تحرير 7995 محضر متابعة قضائية مشيرا إلى أن الكميات التي تم حجزها في رمضان و التي تشكل خطرا على صحة المستهلك بلغت 395 طنا  . 

و أوضح  مقراني أنه من  أصل 53586 تدخل 23269 تخص مراقبة النوعية و قمع الغش و 30317 تدخل تخص كل الممارسات التجارية  ، فيما بلغ المبلغ الإجمالي للحجوزات أزيد من 51 مليون دينار و المبلغ الإجمالي لعدم الفوترة  490.6 مليون دينار .

و أفاد  ذات المتحدث، بأنه نظرا للمخالفات التي تشكل خطرا على صحة المستهلك فقد تم اقتراح على مستوى 58 ولاية  غلق 303 محل تجاري لا تتوفر فيه شروط تقديم و عرض و حفظ مختلف المنتوجات .

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