هذه قيمة السلع المحجوزة في رمضان

سجلت مصالح الرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة ، 53586 تدخل على مستوى كل سلسلة إنتاج و توزيع لمختلف المواد .

كشف المدير العام للرقابة و قمع الغش بوزارة التجارة و ترقية الصادرات أحمد مقراني اليوم الأحد ، " للقناة الإذاعية الأولى أنه تم معاينة 8659 مخالفة أسفرت عن تحرير 7995 محضر متابعة قضائية مشيرا إلى أن الكميات التي تم حجزها في رمضان و التي تشكل خطرا على صحة المستهلك بلغت 395 طنا .

و أوضح مقراني أنه من أصل 53586 تدخل 23269 تخص مراقبة النوعية و قمع الغش و 30317 تدخل تخص كل الممارسات التجارية ، فيما بلغ المبلغ الإجمالي للحجوزات أزيد من 51 مليون دينار و المبلغ الإجمالي لعدم الفوترة 490.6 مليون دينار .

و أفاد ذات المتحدث، بأنه نظرا للمخالفات التي تشكل خطرا على صحة المستهلك فقد تم اقتراح على مستوى 58 ولاية غلق 303 محل تجاري لا تتوفر فيه شروط تقديم و عرض و حفظ مختلف المنتوجات .