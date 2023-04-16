بيان وزارة الخارجية بخصوص أفراد الجالية بالسودان

أكدت وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، اليوم الأحد ، في بيان لها ، أنه لم تسجل أي إصابات بين أفراد الجالية الجزائرية المتواجدة في السودان .

وأوضح ذات البيان ، أن الوزارة تتابع بالتنسيق مع سفارة الجزائر بالخرطوم، أوضاع الجالية الجزائرية المتواجدة في هذا البلد الشقيق، وتودّ التأكيد، أنه وبعد التواصل معها من قبل مصالح السفارة، لم تسجل أي إصابات بين أفراد الجالية الجزائرية.

من جهة أخرى، دعت الوزارة أعضاء الجالية الجزائرية إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الأمنية الصادرة عن السلطات المحلية، وإلى التواصل المستمر مع مصالح السفارة الجزائرية من أجل توفير الدعم والمساعدة أو قصد الإبلاغ عن مستجدات أوضاعهم، وهذا عبر الرقم الأخضر التالي : 00249120062900.