ماذا يفعل زيلنسكي في قمة العرب؟

تفيد آخر المعلومات حول القمة العربية، المقرر أن تنعقد بمدينة جدة السعودية غدا الجمعة، بأن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي سيحضر الجلسة الافتتاحية للقمة، وذلك بعد تلقيه دعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت المصادر بأن من شأن هذه الخطوة أن تلقي بظلالها على مجريات الاجتماعات، خاصة أنها أول مرة توجَّه فيها دعوة الحضور إلى رئيس دولة بعينها وليس إلى مسؤولين في منظمات إقليمية ودولية، مثلما جرى عليه العرف الدبلوماسي في الدورات السابقة لمؤتمرات القمة العربية على مستوى القادة.

ويشار إلى أنه لم يسبق لأي دولة عربية أن دعت شخصيات خارج الصفة التمثيلية المكتسبة في إطار المنظمات المعروفة، مثل منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي وحركة دول عدم الانحياز والبرلمان العربي ومنظمة الأمم المتحدة، وهو ما يطرح تساؤلات كثيرة حول الأهداف والغايات من خطوة كهذه، خاصة أن غالبية الدول العربية كانت قد اتخذت مواقف حيادية تجاه الصراع الروسي الأوكراني، وشكلت الجامعة العربية نفسها وفدا وزاريا عربيا قام بجهود وساطة بين موسكو وكييف، بغرض وقف الصراع والجلوس حول طاولة الحوار لبحث الحلول السلمية الممكنة.

وعلقت المصادر مستغربة قرار دعوة الرئيس الأوكراني إلى قمة تهم العرب دون غيرهم، وتبحث أوضاعهم الداخلية ومواضيع تتعلق بالمجتمعات العربية، أم أن لهذه الخطوة هدفا آخر لا يتعلق بالقضايا العربية وإنما بشأن داخلي يخص ولي العهد السعودي فقط؟ وما إن كان يريد بعث رسالة إلى الغرب من أجل إرضائه وتُنسيهم ما فعله بالصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018.