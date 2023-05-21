ڨالمة: الدرك يطيح بشبكة تهريب محركات السيارات

أطاحت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية حمام النبائل بڨالمة، بشبكة مختصة في تهريب محركات السيارات المستعملة الأجنبية الصنع، تتكون من 06 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29سنةو38سنة ، وينحدرون من ولايتي تبسة وسوق أهراس، حسب المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية ڨالمة.

استنادا إلى المصدر ذاته ، فقد أوقعت مصالح الدرك لبلدية حمام النبائل بالشبكة ، في أعقاب معلومات تفيد ب"تمرير شحنة من محركات السيارات المستعملة"، التي كانت قادمة من ولاية تبسة. حيث وضعت مصالح فرقة الدرك سالفة الذكر خطة محكمة، وٱشراك عدة وحدات تابعة للمجموعة ، وسد المنافذ المتواجدة بالمنطقة، أسفرت عن حجز سيارتين من نوع "رونو ماستر" و"سيتروان" ، على متن إحداهما 11محركا السيارات من مختلف الأحجام، مع توقيف مشابه فيه، فيما لاذ الثاني بالفرارحسب مصادرنا.

ومواصلة التحقيق ، حسب بيان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية ڨالمة، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تم التوصل إلى جميع عناصر الشبكة المقدر غددهم ب06عناصر، الذين تم توقيفهم جميعا والتحقيق معهم.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم ستتهم، أمام وكيل الجمهوريو لدى محكمة بوشڨوف ، الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعهم الحبس.