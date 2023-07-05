حركة عدم الانحياز: عطاف يجري لقاءات ثنائية

أجرى، اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه المشاركين في أشغال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، بباكو، عاصمة جمهورية أذربيجان.

وحسب بيان وزارة الخارجية ،فقد التقى أحمد عطاف مع نظيره من جمهورية تركيا ، هاكان فيدان، حيث أشاد الطرفان بالمستوى المتميز وغير المسبوق الذي حققته علاقات التعاون الاقتصادي والحوار السياسي بين البلدين تحت رعاية الرئيسين عبد المجيد تبون وأخيه رجب طيب أردوغان. كما استعرضا مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي، لا سيما تلك المتعلقة بقضية الصحراء الغربية والأزمة في ليبيا.

كما تحادث رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا ، سيرغي ألينك، وتناول معه سبل إضفاء حركية جديدة على العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق خطة عملية تضمن تفعيل الآليات الثنائية وتعزيز التبادلات الاقتصادية والتشاور السياسي.

ومن جانب آخر، التقى أحمد عطاف مع نظيره من جمهورية نيكاراغوا ، دينيس مونكادا كوليندرس، حيث أكد هذا الأخير قرار بلاده فتح سفارة بالجزائر بغية إعطاء دفعة قوية للعلاقات التاريخية بين البلدين.

وأخيرا، أجرى الوزير أحمد عطاف محادثات مع نظيره من الجمهورية العربية السورية الشقيقة ، فيصل المقداد. وتركزت المحادثات بين الطرفين حول التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة، لاسيما اللجنة المشتركة الجزائرية-السورية.