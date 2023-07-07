قسنطينة: إسعاف 9 مختنقين بالغاز في علي منجلي

أفادت مصالح الحماية المدنية بولاية قسنطينة اليوم السبت بتعرض عائلة بتسمم غاز أحادي أوكسيد الكربون ليلة البارحة بالمدينة الجديدة على منجلي.

وأوضحت ذات المصالح في بيان لها بأن إسعافاتها تدخلت على الساعة العاشرة ليلا وخمس عشرة دقيقة (22:15) من أجل إسعاف أفراد عائلة تتكون من تسعة أشخاص تعرضوا لتسمم بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بالمدينة الجديدة علي منجلي في بلدية الخروب.

وأضاف نفس المصدر أن الضحايا الذين بشقة تقع في عمارة رقم 4 عدل وتتراوح بين 03 و 65 سنة ووجدوا في حالة دوار وغثيان، قدمت لهم الإسعافات الأولية بعين المكان وتم نقلهم إلى المستشفى المحلي وحالتهم مستقرة.