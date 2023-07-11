استمرار موجة الحر على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من استمرار موجة الحر طيلة نهار اليوم الأربعاء. وأوضحت ذات المصالح، في نشرية خاصة، أن ارتفاعا قياسيا في درجة الحرارة ، سيمس كل من ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، البليدة. تيارت، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، المسيلة، البويرة، تيزي وزو، قسنطينة، ميلة، قالمة، باتنة، خنشلة و تبسة.

وحسب ذات المصدر، ستتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 إلى 42 درجة مئوية، وقد تصل أو تتعدى 45 درجة محليا. ودرجات الحرارة الدنيا تتراوح بين 28 و 32 درجة اليوم الأربعاء على كل من وهران، مستغانم ، تيبازة ،الجزائر العاصمة ، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

كما حذرت ذات المصالح ، من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة طيلة نهار اليوم الأربعاء في كل من ولايات سوق أهراس، أم البواقي، سطيف، برج بوعريريج ،عين تيموشنت، بني عباس، تندوف. تيميمون، أدرار، إن صالح وبرج باجي مختار.