توقيف مهربين مغاربة حاولا التسلل للتراب الوطني

وضع قاضي التحقيق لدى محكمة بشار شخصان مغربيان رهن الحبس المؤقت٬ بموجب ملف قضائي حمل الوصف التالي جناية حيازة المخدرات من أجل البيع والشراء والنقل والتخزين بطريقة غير مشروعة من طرف جماعة إجرامية منظمة، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.

وتشير المعطيات التي بحوزة "الخبر" إلى أن الموقوفين من جنسية مغربية (26 و28 سنة) وينحدران من عمالة فقيق إقليم بوعرفة المملكة المغربية.

وعن تفاصيل توقيف المهربين المغربيين الذين ينتميان لشبكة إجرامية٬ فإن العملية تمت بصفة مشتركة بين أمن ولاية بشار والقطاع العسكري للناحية الثالثة.

والتي تعود وقائعها لاستغلال معلومات أمنية من طرف أفراد الشرطة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن الولاية، مفادها محاولة أفراد شبكة إجرامية مغربية، التسلل للتراب الوطني وتهريب كمية من المخدرات.

ليتم توظيف كل التحريات التقنية والاستغلال الجيِّد للمعلومة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة بشار، وهو ما مكَّن من تحديد المكان المراد التسلل منه للتراب الوطني، عليه، ما استدعى تنسيق الجهود العملياتية ميدانيا مع المصالح المختصة للقطاع العسكري للناحية العسكرية الثالثة ببشار، القطاع العسكري الفرعي ببني ونيف الحدودية، والسرية 281 لحرس الحدود، لتُثمر الجهود في حدود الثالثة والنصف صباحا، على توقيف هاذين العنصرين من الشبكة الإجرامية مع حجز كمية:07,86 كلغ من مادة الكيف المعالج، وكمية 40 غراما من بذور القنب الهندي، وهاتف نقال مزود بشريحة اتصالات المغرب.