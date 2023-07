Le premier ministre à Rome

Les travaux débuteront, dimanche après-midi, avec la participation de l'Algérie, Chypre, l'Egypte, l'Ethiopie, la Grèce, Malte, l'Espagne, la Turquie, la Jordanie, le Qatar, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Koweït, le Liban, la Libye, la Tunisie, la Mauritanie et le Niger.

Cet événement se déroulera en présence de représentants d'instances et d'organisations régionales et internationales, dont l'Union africaine (UA), le Conseil européen, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), la Banque africaine de développement (BAD) et le Fonds arabe pour le développement économique et social.