شرط أساسي قبل توزيع سكنات "عدل" نوفمبر المقبل

أسدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بضرورة التحضير لعملية التوزيع المبرمجة لشهر نوفمبر المقبل، وعدم تسليم أي موقع سكني بدون تهيئة.

وحسبما علمته "الخبر"، فإن "احترام نسبة انجاز 100 بالمائة، للمواقع السكنية شرط ضروري من أجل تسليم المفاتيح، بما في ذلك المرافق العمومية".

وأضاف ذلت المصدر، بأن "جميع المواقع غير المهيئة لن تسلم خلال عملية نوفمبر المقبل، بما في ذلك موقع حوش الريح بمفتاح في البليدة، والموجه جزء منه إلى سكان العاصمة".

وأضاف المتحدث، بأن"السبب وراء عدم تسليم ذات الموقع سنة 2023 هو عدم جاهزيته التامة، خاصة وأن الوزارة تحرص على توفير به كامل المرافق الضرورية".