ترسيم 8 آلاف أستاذ جامعي جديد مطلع سبتمبر

تنتهي، غدا، الفترة التي حددت للمقابلات الخاصة بحاملي الماجستير والدكتوراه البطالين المعنيين بالتوظيف، على أن يعلن عن قائمة الناجحين نهائيا يوم 13 أوت، حيث سيتم ترسيمهم في مناصبهم، خلال الأسبوع الأول لشهر سبتمبر، تحسبا للموسم الجامعي المقبل، وفي الوقت نفسه ستستلم وزارة التعليم العالي هذا الخميس 10 أوت تقارير المؤسسات الجامعية حول احتياجاتها من التوظيف لتفتح بموجبها مسابقات توظيف الأساتذة.

وفق تصريحات ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبد الجبار داودي لـ "الخبر"، فإن عملية توظيف 8 آلاف أستاذ ضمن الرخصة الاستثنائية لتوظيف حاملي الماجستير والدكتوراه البطالين تجري لحد الآن في ظروف حسنة للغاية. ووفق المراحل التي وردت في القرار الخاص بالعملية، لم تسجل الوزارة أي إشكالات، حيث تستكمل حاليا المقابلات مع المترشحين التي انطلقت يوم 5 أوت، على أن تستمر إلى غاية يوم الغد 10 أوت تتوج في النهاية، وبداية من الأحد المقبل 13 أوت، بالإعلان عن قوائم الناجحين نهائيا في مسابقات التوظيف حسب درجة الاستحقاق، وكذا المترشحين الناجحين في القائمة الاحتياطية بالترتيب، وحسب درجة الاستحقاق وتبليغها إلى المصالح المركزية أو المحلية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

ونوه المسؤول ذاته بأن المعطيات الأولية للتوظيف كشفت أن جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بباب الزوار نالت حصة الأسد من حيث عدد المناصب بـ306 منصب عبر 9 كليات، وسيقدم هذا العدد إضافات لا محال في جانب التأطير ويسمح ببلوغ المقياس العالمي للأستاذ لكل 21 طالبا، في انتظار تحديد القائمة النهائية للمنصب حسب كل مؤسسة جامعية بعد إسدال الستار على العملية، وسيتم تنصيب الناجحين رسميا - حسب المتحدث - في الأسبوع الأول من سبتمبر.

في المقابل، ستستلم وزارة التعليم العالي غدا الخميس تقارير أكثر من 100 مؤسسة جامعية حول احتياجاتها من توظيف الأساتذة؛ بعد المهلة التي منحتها إياها وزارة التعليم لضبط ما تحتاجه بالتحديد في جانب التأطير عبر مختلف كلياتها ومعاهدها الوصية عليها، تحسبا لفتح مسابقات توظيف الأساتذة مثلما جرت عليها العادة. هذه التقارير التي ستعطي للوزارة نظرة شاملة عن حاجيات مؤسساتها من أجل تقديم الطلب للحكومة بغرض الاستفادة من مناصب مالية جديدة، وستكون فرصة، يضيف داودي، لحاملي الماجستير والدكتوراه الأجراء من الدخول إلى المسابقات ممن أراد منهم الالتحاق بسلك التعليم كأساتذة جامعيين.

وكانت وزارة التعليم العالي قد كشفت، في بداية جويلية الماضي، عن مذكرة حددت من خلالها رزنامة خاصة لتوظيف حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير غير الأجراء؛ لتوظيفهم في رتبة أستاذ مساعد قسم "ب"، حيث حددت تاريخ 12 جويلية لانطلاق المسابقات للتكفل بتوظيف حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير غير الأجراء، الذين تم إحصاؤهم من خلال المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض.

وشددت مذكرة الوزارة على التقيد الصارم بالمدة الزمنية المحددة، والإجراءات المقيدة ضمن هذه الأخيرة بضرورة الانتهاء من عملية التوظيف والإعلان عن النتائج بتاريخ 13 أوت 2023 كأقصى تقدير، وذلك بهدف ضمان دعم التأطير البيداغوجي بمؤسسات القطاع تحضيرا للدخول الجامعي 2023/2024.